Владелец бара на Одесчине обещает шашлыки и самогон в обмен на украденную пальму

В городе Арцизе Одесской области неизвестные выкопали пальму у входа в бар «У Халаддина». Сейчас владелец заведения Халаддин Гулиев разыскивает украденное растение и обещает за него нетривиальную награду.

Как сообщил в Facebook Гулиев, кража произошла ночью 2 августа.

«Неизвестные украли растение пальма, просьба подсказать, если кто-то что-то знает», – пишет опечаленный владелец бара.

А за информацию о местонахождении пальмы он обещает вознаграждение: 4 шашлыка и бутылку самогона.

Как пояснили местные жители, хозяин бара растил эту пальму и ухаживал за ней восемь лет, чтобы растение привыкло к климату Одесской области. А недавно он решил высадить пальму на клумбу, чтобы радовать прохожих.

Фото с Facebook-страницы Халаддина Гулиева