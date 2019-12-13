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Новости Одессы и Одесской области

Владельца затонувшего у одесского берега танкера через суд обяжут к выплате компенсации

Владельца затонувшего у одесского берега танкера через суд обяжут к выплате компенсации

Госэкоинспекция Украины намерена обратиться с иском в суд под делу потерпевшего крушение судна Delfi.

Об этом сообщает 1tv.od.ua.

У владельца танкера потребуют возместить убытки за вред экологии, причиненный в результате аварии.

Впрочем, точную сумму ущерба в ведомстве пока назвать затрудняются. Для этого представителям комиссии, расследующей инцидент, нужно попасть на борт, а также ознакомиться с документами.

Напомним, 22 ноября у пляжа “Дельфин” пошел ко дну танкер.

Из-за нефтепродуктов, которые попали в море с судна, уровень загрязнения воды оказался превышен в 157 раз.

Позже сообщалось, что концентрация вредных горюче-смазочных веществ уменьшилась благодаря штормам.

А не так давно и.о. руководителя гордепартамента экологии Валентина Дацюк заявила, что их может снова стать больше, когда судно начнут убирать с пляжа.

Фото Артема Виноградова

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