Владельца одесской гостиницы «Токио Стар» задержали

Фактический владелец отеля «Токио Стар» Вадим Черный задержан – ему изберут меру пресечения.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Вадима Черного задержали следователи полиции, под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области, в рамках досудебного расследования трагедии в «Токио Стар».

Ему готовят подозрение по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель девяти человек (ч.2 ст. 270 УК Украины).

Напомним, пожар в отеле “Токио Стар” произошел в ночь на 17 августа и унес жизни 9 человек. 18 человек пострадали.

Президент Владимир Зеленский обещал лично проконтролировать, чтобы виновные ответили за последствия пожара. Собственник “Токио Стар” Вадим Черный уже заявил, что готов понести ответственность.

Фото: dsnews