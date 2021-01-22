В Одессе объявили подозрение владельцу сгоревшего хостела на Посмитного (видео)

Одесские правоохранители объявили подозрение владельцу хостела Arcadia Apartments, где во время пожара 17 января погибли люди.

По сообщению управления Нацполиции в Одесской области, ему инкриминируют правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил, повлекшее человеческие жертвы) и может грозить от трех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, пожар в хостеле Arcadia Apartments на улице Посмитного в Одессе произошел 17 января. Огонь, охвативший гостиницу, унес жизни двух человек, еще три человека угорели и попали в больницу.

По данным полиции, в рамках уголовного производства, начатого по факту нарушения требований пожарной безопасности, выяснилось, что причиной пожара стало возгорание электрооборудования в одной из комнат отеля.

Кроме того, следователи установили, что 44-летний владелец хостела длительное время предоставлял гражданам комнаты во временную аренду без разрешительной документации на такой вид деятельности, игнорируя при этом организационные и контрольные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и безопасности труда.

Кроме того, он нанял работников гостиницы без оформления трудовых правоотношений, не определил обязанности должностных лиц, в том числе по обеспечению пожарной безопасности, проигнорировал требования пожарной безопасности и не обеспечил гостиницу огнетушителями и прочими средствами тушения пожаров, планом эвакуации и эвакуационными выходами.

Во время пожара 17 января огонь распространился довольно быстро, а поскольку пожарной сигнализации в здании не было и отсутствовали эвакуационные выходы, жильцы отеля не были вовремя оповещены о возгорании и не смогли беспрепятственно покинуть здание.

Сейчас следователи ходатайствуют об избрании владельцу хостела меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: пресс-служба управления Нацполиции в Одесской области