Включайте фары: полиция напомнила о правиле на осень и зиму

С 1 октября украинские водители должны ездить вне населенных пунктов с включенными фарами автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

“Уже с 1 октября по 1 мая на дорогах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни или ближний свет фар. Заботьтесь о безопасности и будьте ответственными”, – напомнили в полиции.

За нарушение требования водителям придется заплатить штраф в размере от 425 до 510 гривен (ч. 2 статьи 122 КУоАП).

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