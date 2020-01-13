Вісім двійняток і одна трійня: в Одесі минулого тижня народилося майже дві сотні немовлят

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Минулого тижня в міських пологових будинках Одеси з’явилися на світ 193 немовляти, що на 31 дитину більше, ніж попереднього тижня. Минулий тиждень видався багатим на народження близнюків – населення Одеси поповнили вісім двійнят і одна трійня.

Кількісну перевагу минулого тижня здобули новонароджені хлопчики, яких з’явилося на світ 99 – на 21 більше, ніж попереднього тижня. Також за тиждень побачили світ 94 маленькі одеситки.

Найбільшу кількість пологів минулого тижня прийняли медики міського пологового будинку №7, де з’явилися на світ 54 немовляти.

Наразі прийом вагітних, роділь і породіль ведуть усі п’ять міських пологових будинків Одеси.

Фото: Дніпроград

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!