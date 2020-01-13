Вісім двійняток і одна трійня: в Одесі минулого тижня народилося майже дві сотні немовлят

На світ з’явилося 99 хлопчиків та 94 дівчинки.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Минулого тижня в міських пологових будинках Одеси з’явилися на світ 193 немовляти, що на 31 дитину більше, ніж попереднього тижня. Минулий тиждень видався багатим на народження близнюків – населення Одеси поповнили вісім двійнят і одна трійня.
Кількісну перевагу минулого тижня здобули новонароджені хлопчики, яких з’явилося на світ 99 – на 21 більше, ніж попереднього тижня. Також за тиждень побачили світ 94 маленькі одеситки.
Найбільшу кількість пологів минулого тижня прийняли медики міського пологового будинку №7, де з’явилися на світ 54 немовляти.
Наразі прийом вагітних, роділь і породіль ведуть усі п’ять міських пологових будинків Одеси.
Фото: Дніпроград
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