Висадять понад 300 дерев: в Одесі влаштують масовий суботник у декількох районах міста

19 жовтня о 10:00 (збір біля бювету) на території Меморіалу героїчної оборони Одеси 411-ї батареї пройде масштабний суботник, під час якого заплановано висадка 200 дерев (100 горіхів і 100 дубів).

Про це повідомляє КМ Міськзелентрест.

Всі дерева заготовлені озеленювачами КП «Міськзелентрест». Також співробітники комунального підприємства підготують лунки для висадки дерев. Висадка дерев буде проходити спільно з представниками громадськості.

Крім того, в цю суботу за участю громадських організацій відбудуться суботники і в інших районах міста. Планується висадка дерев в районі 7-ї та 9-ї станцій Великого Фонтану, а також на площі Академіка Глушко.

У дендропарку Перемоги громадські працівники планують висадити 150 дерев різних порід. Представники Молодіжної ради при Одеському міському голові збираються прикрасити парк молодими деревами сакури – всього 32 саджанця.

Взяти участь в суботнику можуть всі бажаючі. КП «Міськзелентрест» забезпечить учасників всім необхідним інвентарем, організує полив і, при необхідності, проконсультує щодо правильної висадки дерев.

Надалі полив та догляд за всіма деревами здійснюватимуть фахівці КП «Міськзелентрест».

Детальніше за телефоном: 788 61 72

Фото: Mos