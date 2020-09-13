Викторины, танцы и сладости: Одесский зоопарк отпраздновал свой день рождения

Житель Одесской области готовил диверсию в Ровно В Ровно поймали жителя Одесской области, который готовил крупную диверсию. Он собирался взорвать водозабор, что оставило бы без водоснабжения половину жителей Ровно и некоторых районов Ровенской области. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе собрались лучшие юные теннисисты Украины На кортах Lawn Tennis Club на Французском бульваре прошло торжественное открытие «ES Tennis Camp-2020» — спортивно-учебного лагеря, тренировочного сбора для юных (до 12 лет) одаренных теннисистов Украины. Двадцать лучших из лучших юных (и очень-очень юных) спортсменов страны получили возможность провести неделю в Одессе для совершенствования своего мастерства. ПОДРОБНЕЕ