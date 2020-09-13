Викторины, танцы и сладости: Одесский зоопарк отпраздновал свой день рождения

В субботу, 12 сентября, Одесский зоопарк отмечал 98-летие со дня основания. В честь праздника там организовали игровую программу с увлекательной викториной и танцами.
Главным действом стало разбитие разноцветной пиньяты со сладостями для юных посетителей зоопарка.
В завершении празднования работники зоопарка организовали показательные кормления животных.
Напомним, что совсем недавно в Одесском зоопарке закончился очередной этап реконструкции. 2 сентября в Преображенском парке открыли новый вход в зоопарк в виде арки.