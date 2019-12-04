Відтепер літаків з Одеси до Києва побільшає: додали нові рейси

Двом авіакомпаніям збільшили кількість рейсів Київ-Одеса-Київ. Також частіше літатимуть літаки з Одеси до Барселони.

Про це повідомляється на сайті Державної авіаційної служби України.

Відтак, за результатами чергового засідання комісії з розгляду питань щодо прав на експлуатацію повітряних ліній:

Компанією Windrose здійснюватимуться рейси за напрямком Київ – Одеса – Київ (частота рейсів: 3 рейси на тиждень);

Компанія SkyUp за напрямком Одеса – Барселона (Королівство Іспанія) – Одеса збільшить кількість рейсів з 2 до 3 на тиждень.

Компанія SkyUp за напрямком Київ – Одеса – Київ збільшить кількість рейсів з 3 до 7 рейсів на тиждень.

Фото: aerovokzal.net

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