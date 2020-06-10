Відсьогодні в Україні змінився принцип реєстрації земельних ділянок

Від 10 червня реєстрація земельних ділянок відбуватиметься за екстериторіальним принципом.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 455 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок» відсьогодні стартував пілотний проект із запровадження здійснення державної реєстрації земельних ділянок за принципом екстериторіальності.

Наразі рішення про державну реєстрацію земельної ділянки прийматиметься будь-яким Державним кадастровим реєстратором територіальних органів Держгеокадастру, вибраним системою Державного земельного кадастру за принципом випадковості.

Строк здійснення державної реєстрації земельної ділянки за принципом екстериторіальності не перевищуватиме сім робочих днів з дня реєстрації заяви.

Такий порядок державної реєстрації земельних ділянок діятиме протягом двох років.

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