Відсьогодні в Україні змінився принцип реєстрації земельних ділянок

Від 10 червня реєстрація земельних ділянок відбуватиметься за екстериторіальним принципом.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 455 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок» відсьогодні стартував пілотний проект із запровадження здійснення державної реєстрації земельних ділянок за принципом екстериторіальності.
Наразі рішення про державну реєстрацію земельної ділянки прийматиметься будь-яким Державним кадастровим реєстратором територіальних органів Держгеокадастру, вибраним системою Державного земельного кадастру за принципом випадковості.
Строк здійснення державної реєстрації земельної ділянки за принципом екстериторіальності не перевищуватиме сім робочих днів з дня реєстрації заяви.
Такий порядок державної реєстрації земельних ділянок діятиме протягом двох років.