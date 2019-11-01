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Новости Одессы и Одесской области

Відсьогодні в Одесі розпочався опалювальний сезон: 14 котелень почали вироблення тепла

Відсьогодні в Одесі розпочався опалювальний сезон: 14 котелень почали вироблення тепла

Від моменту запуску котельні до подавання тепла на об’єкти проходить від доби до тижня, це пов’язано з технологією процесу.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Сьогодні, 1 листопада, в Одесі розпочався опалювальний сезон.

Станом на 10:00 годину ранку було подано природний газ на 53 котельні (7 районних, 4 квартальні, 41 мала і 1 відомча котельні). Почали вироблення тепла 14 котелень (12 малих і 2 вугільні котельні).

Найперше подавання теплоносія буде проводиться у медичні, дошкільні та шкільні заклади. Потім будуть включені системи центрального опалення у житлових будинках. Від моменту запуску котельні до подавання тепла на об’єкти проходить від доби до тижня, це пов’язано з технологією процесу.

Всього на обслуговуванні КП «Теплопостачання міста Одеси» знаходиться 153 котельні (районні, квартальні, малі та вугільні).

Роботи з підключення до централізованої системи опалення об’єктів соціальної сфери та житлових будинків знаходяться на постійному контролі першого заступника Одеського міського голови Анатолія Орловського.

Номери телефонів для звернень громадян у разі виникнення аварійних ситуацій (цілодобово)

КП «ЖКС»:

  • «Фонтанський» 705-75-42;
  • «Порто-Франківський» 701-17-60;
  • «Черьомушки» 705-33-11;
  • «Хмельницький» 705-79-69, 765-00-50;
  • «Вузівський» 705-90-69;
  • «Чорноморський» 705-33-55, 705-33-53, 705-33-48;
  • «Пересипський» 793-78-60;
  • КК «Суворовський» 15-01 або 755-15-01.

Читайте також: Опалювальний сезон в Одеській області: теплопостачання розпочали у 25 районах.

Фото: matrix

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