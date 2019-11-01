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Новости Одессы и Одесской области

Опалювальний сезон в Одеській області: теплопостачання розпочали у 25 районах

Опалювальний сезон в Одеській області: теплопостачання розпочали у 25 районах

У містах Одеса, Южне, Білгород-Дністровський, Теплодар та Ізмаїл розпочнуть подавати тепло вже сьогодні.

Про це повідомляє пресслужба Одеської ОДА у Facebook.

У Одеській обласній державній адміністрації пройшла селекторна нарада голови ОДА Максима Куцого, департаменту житлово-комунального господарства та ефективності, рятувальників та всіх голів районних державних адміністрацій.

Як повідомляють у облдержадміністрації, Одеська область до зими та опалювального сезону готова!

Станом на 31 жовтня опалювальний сезон розпочали 25 районів області.

У містах Одеса, Южне, Білгород-Дністровський, Теплодар та Ізмаїл розпочнуть подавати тепло вже сьогодні.

Зважаючи на минулорічні проблеми Теплодару, місто першим отримало номінацію для постачання опалення.

Окрім цього, службою автомобільних доріг підготовлено 3370 тонн посипних матеріалів, 271 одиниця техніки на випадок негоди. Державна служба з надзвичайних ситуацій готова надати 75 одиниць техніки для подолання наслідків негоди та допомоги жителям Одещини. Також кожний район уклав договори із місцевими фермерськими господарствами для залучення техніки.

Для координації дій буде створено аналітично-моніторинговий центр.

Фото: УНІАН

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