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Новости Одессы и Одесской области

Відсьогодні в обіг випустили першу партію банкнот номіналом у 1000 гривень

Відсьогодні в обіг випустили першу партію банкнот номіналом у 1000 гривень

Банкнота номіналом в 1000 гривень введена в обіг сьогодні, 25 жовтня 2019 року.

Про це “Одесская жизнь” повідомляла декілька місяців тому.

Нацбанк випустив в обіг 5 мільйонів банкнот номіналом у 1000 грн.

Також в НБУ повідомили, що підробити банкноту найвищого номіналу дуже важко.

– Банкнота номіналом 1000 гривень має понад 20 елементів захисту, які дозволяють гарантовано підтвердити її достовірність. Вона має як елементи захисту паперу, так і інноваційні поліграфічні елементи захисту, – розповів начальник управління організації виготовлення та захисту грошей Департаменту грошового обігу НБУ Володимир Тищенко.

Востаннє купюру найвищого номіналу – 500 гривень – вводили 2006 року. Відтоді змінився обсяг економіки. На той час середньомісячна заробітна плата становила близько 1000 гривень і розмінювалася двома банкнотами найвищого номіналу. Зараз для цього, зазвичай, необхідно вже не менше 20 банкнот.

Як наслідок, обсяг готівки у обігу зріс більш ніж уп’ятеро — до майже 380 млрд грн, тому, щоб обслуговувати обсяг економіки, що зростає, потрібні вищі номінали банкнот.

Фото: Сегодня

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