Нацбанк випустить банкноти номіналом у 1000 гривень в обсязі 5 млн штук

Перший випуск банкнот номіналом у 1000 гривень буде в обсязі 5 млн штук.

Про це під час брифінгу повідомив директор департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко, передає кореспондент Укрінформу.

– Ми плануємо його (випуск банкнот номіналом 1000 грн – ред.) Здійснити в обсязі 5 млн штук. Це перший випуск. Далі він буде здійснюватися в міру надходжень замовлень від банків і потреб економіки, – йдеться у коментарі.

Також Зайвенко зазначив, що на сьогодні в обігу перебуває 140 млн штук монет номіналом 1 гривня, а номіналом 2 гривні – майже 124 млн штук. У 2018 році Нацбанком було виготовлено 140 млн монет номіналом 1 гривня і 145 млн штук монет номіналом 2 гривні.

Банкнота номіналом в 1000 гривень вводиться в обіг з 25 жовтня 2019 року. На лицьовій стороні зображений портрет Володимира Вернадського, і на зворотному боці – зображення Президії Національної академії наук.

Нагадаємо, з 1 жовтня в Україні з обороту будуть виведені монети номіналом 1, 2 і 5 копійок.

Фото: Сегодня