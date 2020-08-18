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Віднесло течією: як на Хаджибейському лимані рятували сім’ю з дітьми? (відео)

Віднесло течією: як на Хаджибейському лимані рятували сім’ю з дітьми? (відео)

В акваторії Хаджибейського лиману патрульні разом з місцевими жителями врятували двох дітей та дорослих.

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Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

Допоки дорослі відпочивали на березі лиману, 16-річна дівчина разом з 5-річним братиком поплавали на надувному матраці. Згодом, течія почала відносити їх все далі і далі. Дорослі почули крики про допомогу та підпливли до дітей, проте дістатись берега самостійно вони вже не змогли. Матрац не витримав великої ваги та почав здуватись. Побачивши, що люди не можуть самостійно добратись берега, очевидці одразу зателефонували на лінію 102.

Патрульні поліцейські миттєво прибули на місце виклику. Для порятунку громадян інспектори взяли човен на корабельній станції й разом з рибалкою наздогнали людей на матраці. Охоронці порядку витягнули дітей та дорослих з води й доставили їх на берег.

Переконавшись, що життю хлопчика та дівчини вже нічого не загрожує, їх доставили додому. Щоб надалі унеможливити такі випадки, охоронці порядку провели з батьками профілактичну бесіду та наголосили на необхідності роз’яснювати дітям правила поведінки на воді.

Коли купання на воді могло стати трагедією – на допомогу вчасно прийшли патрульніНевідкладні заходи з порятунку двох…

Gepostet von Патрульна поліція Одеської області am Dienstag, 18. August 2020

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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