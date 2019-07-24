Відключення світла на 25 липня: які вулиці Одеси залишаться без електроенергії

Садовая сегодня: полезные услуги, кафе и еще один одесский глобус Улица Садовая, одна из самых что ни на есть «центрально-исторических», по размеру не так уж и велика, зато стала практически наглядно-показательной картинкой. Что же такое блеск и нищета на всего лишь одной «стрит» в исторической части города – разбиралась “Одесская жизнь”. ПОДРОБНЕЕ

Улица Гоголя: заборно-драпировочный ремонт и Точка одесского счастья Одна из самых исторических улиц города простирается от Шахского дворца до переулка Маяковского. Она, в общем, коротенькая, по сегодняшним меркам довольно тихая, а такая контрастная, что каждый шаг здесь делаешь, порой открыв рот от удивления. ПОДРОБНЕЕ