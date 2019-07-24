Відключення світла на 25 липня: які вулиці Одеси залишаться без електроенергії

У зв’язку з ремонтними роботами низка вулиць залишиться без електропостачання.
Про це повідомляє ІА «Контекст-Причерноморье» з посиланням на «Одесаобленерго».
Електроенергії не буде за адресами:
1-й Керченський провулок № 4, 6, 7, 9, 9А, 3, 5, 11, 4А;
З 23:00 по 01:00.
1-й провулок 8-го Березня № 5, 8А, 5А, 4, 8, 3, 6, 2, 10, 7, 17, 15, 1, 47, 9, 11, 47_1;
З 09:00 по 17:00.
1-й Лютневий провулок № 1, 3, 5, 7;
З 09:00 по 17:00.
1-й Флотський провулок № 5, 7 а, 7;
З 09:00 по 17:00.
1-й Кришталевий провулок № 8Б, 4б;
З 09:00 по 17:00.
1-а Садова вулиця № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1а, 16, 24, 14А, 19, 31, 29, 27, 17, 22, 35, 20, 18, 25, 26, 39, 28, 23, 37, 33;
З 23:00 по 01:00.
1-а Суворовська вулиця № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 8а, 4а, 24а, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 9а;
З 09:00 по 17:00;
2-й Куликовський провулок № 4А, 6, 7, 4в, 3А;
З 08:00 по 17:00.
2-й Лютневий провулок № 1А, 1, 7, 7а, 5;
З 09:00 по 17:00.
2-й Флотський провулок № 3, 4, 8;
З 09:00 по 17:00.
2-а лінія 6-ї станції Люстдорфської дороги № 12;
З 23:00 по 01:00.
3-й Керченський провулок № 3, 4, 6;
З 23:00 по 01:00.
3-й Флотський провулок №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15;
З 09:00 по 17:00.
3-я Садова вулиця № 12, 2а, 16, 22, 18, 10, 20, 18А, 8, 37, 23, 15а, 31, 43, 8а2, 19, 6, 9, 9А, 21, 8а1, 33, 14, 3, 25, 2, 17, 29, 1, 4а, 41, 15, 13, 45, 8а, 7, 11а, 49, 27, 35, 4, 11, 5, 47, 39;
З 23:00 по 01:00.
3-я Суворовська вулиця № 2А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;
З 09:00 по 17:00.
4-й Флотський провулок № 1;
З 09:00 по 17:00.
4-а Садова вулиця № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 4Б, 17, 4А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38;
З 23:00 по 01:00.
6-й Чорноморський провулок № 2, 3, 4, 5, 10, 3а, 1;
З 09:00 по 17:00.
6-а Садова вулиця № 69а;
З 23:00 по 01:00.
Вулиця 8-го Березня № 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15а, 21_2, 9А, 14, 37_1, 37_2, 29А, 7_1, 23а, 47А, 14А, 35а, 37В, 21А, 37А, 43А, 20А, 37Б, 45, 45А, 53, 20, 18, 43, 55, 30, 57, 59, 33, 40, 23, 34, 32, 28, 25, 41, 22, 36, 51, 38, 16, 63, 29, 42, 39, 49, 26, 17, 35, 24, 61, 19, 31, 27, 15, 47;
З 09:00 по 17:00.
9-та Лінія Дачі Ковалевського № 12;
З 09:00 по 20:00.
Вулиця Аграрна № 1, 2, 5а, 11а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21;
З 09:00 по 17:00.
Вулиця Академіка Вільямса № 59/4, 59/2, 59/1, 59к, 59к., 59, 59г2, 59Г1, 67, 63, 63А;
З 09:00 по 17:00.
Вулиця Академіка Корольова № 63, 81/5, 83/1, 81/8, 83, 81/1, 811, 81/2, 85/3, 81/7, 81/6, 79, 79/1, 69/1, 85, 81/4, 81/3;
З 09:00 по 17:00.
Вулиця Артезіанська № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19а, 20А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22;
З 09:00 по 17:00.
Вулиця Артилерійська № 3А;
З 08:00 по 17:00.
Балтська дорога № 37, 43, 45, 46, 43А, 58А, 75б, 64А, 82а, 47, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 70, 82, 84, 84а;
З 09:00 по 17:00.
Баркасний провулок № 1, 1а, 2, 4;
З 09:00 по 17:00.
Вулиця Велика Арнаутська № 33, 35, 36, 38, 40, 47, 49, 51, 53, 55;
З 08:00 по 17:00.
Вулиця Велика Арнаутська № 80, 90, 99, 103, 105, 107, 109, 111, 86А, 86;
З 09:00 по 17:00.
Вулиця Велика Арнаутська №45, 47;
З 08:00 по 17:00.
Вулиця Велика Арнаутська № 93, 95, 97;
З 09:00 по 17:00.
Велика Садова вулиця № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 17а, 38А, 12а, 48, 50, 52, 50а;
З 23:00 по 01:00.
Вулиця Володимира Висоцького № 4, 12, 16а, 2, 8, 20;
З 08:00 по 17:00.
Воронцовський провулок № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6а, 10, 11, 13;
З 08:00 по 17:00;
Вулиця В’ячеслава Кирилова № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 34, 9а, 32б, 19а, 3а, 14а, 4а, 1б, 36, 38, 40, 42, 1а;
З 09:00 по 17:00.
Вулиця Гаршина № 9/4, 7б/1, 7в, 5/13, 10, 13/2, 9б, 9В, 920, 18, 9, 15, 14Б, 6, 925, 18/2, 7Е, 17, 18а, 7/3, 11/9, 11д, 11б, 11в, 12/1, 11/12, 11ж, 11, 3/9, 11/17, 12, 1а, 4, 8а, 1, 1б, 1в, 1а*, 9/16;
З 09:00 по 17:00.
Вулиця Генерала Бочарова № 57А, 57Б, 61Б, 61В, 71_2, 71_3;
З 08:00 по 17:00.
Вулиця Гімназична № 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 8/10, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 2224;
З 08:00 по 17:00.
Вулиця Головна № 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 13а, 18б, 5_5а, 14А, 13, 3а, 22Г, 1а, 1б, 22В, 23а, 18а, 17а, 7а, 22А, 9а, 2а, 22Д, 22Б, 20, 22Е, 27, 23, 16, 19, 18, 21, 24, 17, 28, 29, 15, 31, 33, 26, 25;
З 09:00 по 17:00.
Вулиця Гірська № 9, 16, 9а;
З 09:00 по 17:00.
Вулиця Дача Ковалевського № 144/2, 12 Лінія, 144, 144/8, 144/3, 144/6, 144/1, 142 лінія12, 9, 142, 8 лінія, 5, 231, 3, 227, 18, 132/А, 103/13, 111/С, 130, 111/М, 144а, 111, 111/ Г/Д, 103/4, 144в, 111-У, 107/109, 144Ж, 111-Н, 103, 134, 103/13а13, 102, 111-Л, 111/К, 142/5, 103/17, 103/18А, 111/О, 144/10, 111-Ф, 103/18, 144Д, 111/П, 111/Р, 103/12, 142217, 9 Лінія, 10 Лінія, 193, 182, 153/13, 186, 191, 250, 7 Лінія, 147, 224, 143, 124, 144/5, 141, 139, 128, 145, 5 лінія, 270, 8 Лінія, 155, 157, 245, 209, 221, 136, 146, 153, 138, 140, 151, 222, 149, 159, 213, 219, 225, 230, 11 Лінія, 148, 163, 161, 178, 175, 223, 162, 179, 211, 132, 6/196, 135, 7 лінія, 2/130, 6 лінія, 6, 103/3, 103/7, 103/14, 132А, 103/16, 105, 103/15, 103/6, 107, 142/43, 119, 142а, 144/9, 103/1, 144/4, 103/2, 7, 137;
З 09:00 по 20:00.
Вулиця Державіна № 3, 11, 164, 2а, 2, 13, 15, 17;
З 23:00 по 01:00;
Вулиця Дніпровська № 49, 52;
З 23:00 по 01:00.
Вулиця Донецька № 1_1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19А, 11А, 13, 28А, 9а, 15а, 5А, 8Б, 22А, 10А, 35а, 27А, 26А, 15, 13А, 32, 16, 20, 31, 19, 14, 35, 22, 27, 24, 25, 29, 33, 18, 30, 26, 38, 17, 36, 28, 37, 23, 34, 21.
З 23:00 по 01:00.
Жевахова гора № 17;
З 09:00 по 17:00.
Вулиця Жевахова № 19, 92, 94;
З 09:00 по 17:00.
Вулиця Закарпатська № 29_1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 8а, 26а, 52а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209;
З 09:00 по 17:00.
Вулиця Дзвінка № 1, 2, 3, 4, 5, 7а, 26а, 6, 9, 28А, 19, 23, 8, 10, 22, 17, 11, 18, 21, 20, 24, 30, 7, 13, 15, 32, 26, 28, 16, 12;
З 09:00 по 17:00.
Вулиця Кавказька № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26а, 24а, 38а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41;
З 09:00 по 17:00.
Кавказький провулок № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4А;
З 09:00 по 17:00.
Вулиця Канатна № 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 81/3, 76ж, 84, 85, 813, 81/1;
З 08:00 по 17:00.
Вулиця Капітана Кузнецова № 3, 4, 5, 6, 7, 9, 7А, 10, 11, 12, 13, 14;
З 23:00 по 01:00.
Вулиця Кар’єрна № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 15а, 17А, 18, 16а, 15б, 21, 22, 24;
З 09:00 по 17:00.
Вулиця Керченська № 29, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 62Б, 48, 62а, 36А, 37а, 39А, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62;
З 23:00 по 01:00.
Вулиця Кишинівська № 2, 4, 4А, 6, 8, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 24;
З 23:00 по 01:00.
Кордонний провулок № 3;
З 09:00 по 17:00.
Вулиця Кругова № 23Б, 18, 19, 20, 18Б, 35_37, 33А, 23А, 20а, 18А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 22А;
З 09:00 по 17:00.
Круговий провулок № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 4А, 6А, 7в, 10А, 7Б, 1А, 7А, 11, 12, 13;
З 09:00 по 17:00.
Вулиця Лейтенанта Шмідта № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25;
З 08:00 по 17:00.
Вулиця Леонтовича № 15, 17;
З 08:00 по 17:00.
Літній провулок № 5, 5/16, 2, 2/9, 2/21, 2/24, 2/11, 5/29, 2/14, 5/20, 2/22, 1/5, 2/16, 2/7, 15;
З 09:00 по 17:00.
Вулиця Ломоносова № 11а, 10, 11, 12, 20;
З 23:00 по 01:00.
Вулиця Лева Симиренко № 1, 2, 4, 16а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;
З 23:00 по 01:00.
Люстдорфська дорога № 148А/2, 148а/1, 146/3, 146/2, 152/4, 148/3;
З 09:00 по 17:00.
Вулиця Мала Арнаутська № 34, 36, 38, 40, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 46а, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 69, 69А;
З 08:00 по 17:00.
Вулиця Мала Садова № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2А, 1А, 15, 16, 17, 18, 20, 22;
З 23:00 по 01:00.
Вулиця Мічуріна № 21, 25б, 37, 23, 37а, 39, 33, 25а, 35, 21а, 43, 31, 41, 29, 27;
З 09:00 по 17:00.
Вулиця Молодогвардійська № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71;
З 23:00 по 01:00.
Вулиця Морська № 5/2;
З 08:00 по 17:00.
Мукачівський провулок № 4А, 1, 3, 4, 5;
З 08:00 по 17:00.
Навігаційний провулок № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
З 09:00 по 17:00.
Миколаївська дорога № 51, 168, 257, 261_1, 259, 257б, 51А, 168в, 168г, 261, 263, 263А;
З 23:00 по 01:00.
Вулиця Нова № 10, 11, 12, 13, 15, 16;
З 08:00 по 17:00.
Вулиця Горіхова № 177, 196, 252;
З 09:00 по 20:00.
Вулиця Осипова № 37, 39, 41, 43, 45, 5052, 50/52;
З 08:00 по 17:00.
Вулиця Відрадна № 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14;
З 08:00 по 17:00.
Вулиця Пантелеймонівська № 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 15а, 15/1, 30, 32, 34, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 68, 70;
З 08:00 по 17:00.
Провулок Академіка Векслера № 1;
З 23:00 по 01:00.
Провулок Олександра Пресича № 2, 4, 5, 6, 7, 24а, 2а, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26;
З 09:00 по 17:00.
Провулок Амундсена № 1, 3, 5, 6;
З 09:00 по 20:00.
Провулок Бориса Кифоренка № 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 12а, 16а, 16в, 9а, 4а, 25, 29, 31, 33, 35, 17б;
З 09:00 по 17:00.
Провулок Володимира Терещенко № 13а, 7;
З 09:00 по 17:00;
Провулок Державіна № 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21А, 19, 1А, 7А, 5а, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27;
З 23:00 по 01:00.
Провулок Ігоря Кисельова № 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 12а, 11, 13а, 14а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33;
З 09:00 по 17:00.
Провулок Ковалевського № 9;
З 09:00 по 20:00.
Провулок Неплія № 1, 2, 3, 10, 2а, 5а, 4, 5, 12;
З 09:00 по 17:00.
Провулок Олега Андрійця № 1, 3, 6, 7;
З 09:00 по 17:00.
Провулок Олега Стороженко №2, 8а, 6, 8, 10;
З 09:00 по 17:00.
Провулок Юрія Асєєва № 57а, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 1а, 35/1, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57;
З 09:00 по 17:00.
Вулиця Пироговська № 19, 27, 27а;
З 08:00 по 17:00.
Вулиця Пішонівська № 1, 6;
З 09:00 по 20:00.
площа Куликове Поле – повністю;
З 08:00 по 17:00.
площа Мічуріна № 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 14а, 17а, 20, 3а, 23а, 14_1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29;
З 09:00 по 17:00.
Вулиця Посівна № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18а, 10а, 50а, 17, 21б, 28а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56;
З 09:00 по 17:00.
Вулиця Преображенська № 65, 67, 69, 71;
З 09:00 по 17:00.
Приморський бульвар № 1, 2;
З 08:00 по 17:00.
Вулиця Прокатна № 1, 2, 3, 4, 5, 2а, 1а, 4а, 1б, 6, 8, 10, 12, 3а;
З 09:00 по 17:00.
Вулиця Просвіти № 1/7, 1/3, 166, 113203, 154, 210, 197, 156, 160, 169, 199, 205, 246, 255, 152, 254, 207, 201, 164, 218, 253, 1/11, 273, 171, 216, 212, 150, 220, 167, 173, 1/24, 1/33165, 195;
З 09:00 по 20:00.
Вулиця Пушкінська № 8, 41, 45, 55, 57, 59, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 83
З 08:00 по 17:00.
Вулиця Радіо № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1А, 2/1, 10, 11, 12, 13, 15;
З 09:00 по 17:00.
Вулиця Рішельєвська № 63, 65, 67, 69, 72, 73, 74, 76, 78;
З 08:00 по 17:00.
Вулиця Ростовська № 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 31А, 64, 68б, 62а, 52_1, 56а, 51А, 65_2, 65, 66, 68, 66А;
З 23:00 по 01:00.
Вулиця Ринкова № 8;
З 09:00 по 17:00.
Вулиця Садова № 11, 51А, 5, 35, 12, 27, 14, 1А, 19а, 4, 24, 36, 13, 38, 26, 7, 29, 16, 1, 32, 42, 15, 25, 3, 40, 18, 28, 17, 39, 33, 2, 6, 30, 9, 22, 39А, 31, 20, 19, 34, 8, 37, 10, 23, 71, 12/1, 57, 47б, 67, 53, 59, 45, 55, 45А, 65, 63, 41, 47А, 51, 57А, 59А, 65А, 49А, 47, 49, 61, 43, 21;
З 23:00 по 01:00.
Вулиця Академіка Сахарова № 28, 38, 42, 46, 48, 40_1;
З 08:00 по 17:00.
Вулиця Сільська – повністю;
З 09:00 по 17:00.
Сільськогосподарський провулок № 5;
З 08:00 по 17:00.
Вулиця Семена Палія № 119, 121, 123, 127, 131, 133;
З 08:00 по 17:00.
Узвіз 8-го Березня № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4а, 4Б, 9, 11;
З 09:00 по 17:00.
Вулиця Супутників №1, 2, 22а, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22;
З 09:00 по 17:00.
Будівельна вулиця № 1А, 1, 3а, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23;
З 09:00 по 17:00.
Будівельний провулок №4;
З 09:00 по 17:00.
Вулиця Транспортна № 8, 7Г, 7Ж, 7В, 7Б, 7, 7А, 7Д;
З 08:00 по 17:00.
Вулиця Затишна №1, 12;
З 08:00 по 17:00.
Вулиця Лютнева № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 34а, 23а, 2а, 20_6, 49а, 42А, 55а, 1а, 10_2, 12а, 54а, 33б, 50, 13а, 42Б, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 33а;
З 09:00 по 17:00.
Вулиця Флотська № 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 9а, 27а, 29а, 2А, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29;
З 09:00 по 17:00.
Фонтанська дорога № 76/15, 76/9, 82а/3, 84/8, 86/10, 86/3, 76/18, 76/22, 76/14, 76/12, 78/15;
З 09:00 по 17:00.
Французький бульвар № 1/3, 5, 1/10, 1, 3;
З 08:00 по 17:00.
Вулиця Горбиста № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15;
З 09:00 по 17:00.
Кришталева вулиця № 4А, 2, 4, 6, 8, 10;
З 09:00 по 17:00.
Кришталевий провулок № 5, 6, 7, 8, 9, 10;
З 09:00 по 17:00.
Вулиця Хутірська № 24, 24а;
З 09:00 по 17:00.
Вулиця Чорноморська №1;
З 09:00 по 17:00
Шахтинський провулок № 16, 18, 20, 21, 23, 26, 28, 32а, 28б, 21а, 30, 32, 34;
З 09:00 по 17:00.
Шебелинський провулок № 13, 15, 17, 18, 19, 21, 15а, 13А, 18а, 23, 25, 27;
З 09:00 по 17:00.
Південна дорога №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 49А, 16А, 14, 57А, 32А, 44А, 41А, 22А, 18а, 8А, 2А, 32б, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 73;
З 23:00 по 01:00.
Вул. Ясна №3, 8, 9, 10;
З 08:00 по 17:00.
Фото: CNN.com
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