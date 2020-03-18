Від початку крантину в Одеську інфекційну лікарню було доставлено 17 людей з підозрою на коронавірусну інфекцію COVID-19

В Одеську інфекційну лікарню з початку карантину було доставлено 17 осіб з підозрою на коронавірус.

Про це повідомив очільник Одеської ОДА Максим Куций у Facebook.

У одного результати аналізів показав наявність звичайного грипу, матеріали інших 16 знаходяться на дослідженні в обласній лабораторії МОЗ.

Їх перевіряють методом виключення: якщо результати не покажуть наявність жодного штаму грипу, вони будуть відправлені на перевірку в столицю.

Брифінг керівника ОДА Максима Куцого та представників структурних підрозділів щодо заходів у області по недопущенню поширення коронавірусу. Gepostet von Максим Куций am Mittwoch, 18. März 2020

Фото: 24 канал

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