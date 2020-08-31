Від 1 вересня лоукостер WizzAir відміняє рейси з Одеси в Будапешт

Угорщина закриє свої кордони для нерезидентів з 1 вересня. У країні наразі стрімко зростає кількість випадків інфікування на коронавірус.
Про це повідомляє портал lowcost.ua.
Угорці, які повертаються з-за кордону, повинні самоізолюватися або пройти два ПЛР-тести з інтервалом у два дні. Іноземним студентам доведеться також проводити два ПЛР-тести, аби їм дозволили навчатися в Угорщині.
Вже з першого вересня Wizz Air до скоротить виконання рейсів з аеропортів Будапешт та Дебрецен. Під скорочення попадуть і рейси до угорської столиці з п’яти міст України.
Рейси Wizz Air з України в Угорщину, які будуть скасовані:
- Київ – Будапешт до 30 вересня
- Львів – Будапешт до 1 жовтня
- Запоріжжя – Будапешт до 2 жовтня
- Одеса – Будапешт до 2 жовтня
- Харків – Будапешт до 3 жовтня
Фото: 112 Україна