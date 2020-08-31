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Від 1 вересня лоукостер WizzAir відміняє рейси з Одеси в Будапешт

Від 1 вересня лоукостер WizzAir відміняє рейси з Одеси в Будапешт

Угорщина закриє свої кордони для нерезидентів з 1 вересня. У країні наразі стрімко зростає кількість випадків інфікування на коронавірус.

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Про це повідомляє портал lowcost.ua.

Угорці, які повертаються з-за кордону, повинні самоізолюватися або пройти два ПЛР-тести з інтервалом у два дні. Іноземним студентам доведеться також проводити два ПЛР-тести, аби їм дозволили навчатися в Угорщині.

Вже з першого вересня Wizz Air до скоротить виконання рейсів з аеропортів Будапешт та Дебрецен. Під скорочення попадуть і рейси до угорської столиці з п’яти міст України.

Рейси Wizz Air з України в Угорщину, які будуть скасовані:

  • Київ – Будапешт до 30 вересня
  • Львів – Будапешт до 1 жовтня
  • Запоріжжя – Будапешт до 2 жовтня
  • Одеса – Будапешт до 2 жовтня
  • Харків – Будапешт до 3 жовтня

Фото: 112 Україна

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Редакция ПРОФИЛЬ

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