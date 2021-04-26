Вице-мэр Жеман пообещал, что в Одессе не будет стихийных свалок (видео)

Заместитель городского головы Одессы по вопросам деятельности исполнительных органов Дмитрий Жеман пообещал, что уже к началу туристического сезона в городе не будет стихийных свалок и заброшенных территорий.

Об этом чиновник рассказал в своем традиционном еженедельном видеообращении к одесситам.

«Обращение с бытовыми отходами в городе кардинально изменится», – заявил Жеман.

По его словам, согласно новой схеме санитарной очистки города, в Одессе создадут четкие маршруты мусоросборочных машин, а также установят дополнительные контейнеры по сбору бытовых отходов, в том числе раздельному сбору мусора.

Кроме того, планируется упорядочить вывоз бытовых отходов и систематизировать работу с опорожнением контейнеров.

«Я уверен, что уже совсем скоро мы не увидим в нашем городе переполненные контейнера и свалки возле них», – сказал вице-мэр.

Как сообщалось ранее, исполком Одесского горсовета намерен обязать компании, которые вывозят в городе мусор, устанавливать контейнеры для раздельного сбора отходов.

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