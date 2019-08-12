В Одессе на ремонт больницы потратят 28 миллионов гривен

Речь идет о здании медучреждения №10, расположенного на улице Маршала Малиновского, 61-а.

Подрядчика, который займется ремонтом, ищут в управлении капитального строительства Одесского горсовета. Там уже объявили тендер. Соответствующую информацию разместили на сайте электронных закупок Рrozorro.

Аукцион планируют провести 16 августа. Победитель получит свыше 28 миллионов гривен. За эти деньги ему поручат отремонтировать больничный корпус, обозначенный как литера “П”.

Фото: dumskaya.net