Прогноз погоды в Одессе на 28 июня

Переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 18-20°C, днем 25-27°C.

Температура морской воды 17-18°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 28 июня

Переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-западный 9-14 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 15-20°C, днем 24-29°C.

На автодорогах области видимость хорошая.

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