Прогноз погоды в Одессе на 28 июня
Переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 18-20°C, днем 25-27°C.
Температура морской воды 17-18°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 28 июня
Переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-западный 9-14 м/с, местами порывы 15-18 м/с.
Температура ночью 15-20°C, днем 24-29°C.
На автодорогах области видимость хорошая.
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