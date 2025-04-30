Прогноз погоды в Одессе на 1 мая
В Одессе завтрашний день обещает быть переменно облачным. Без осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 9-11°С, днем 20-22°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 1 мая
По Одесской области в первый майский день ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 6-11°С, днем 20-25°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
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Автор фото: Мария Котова