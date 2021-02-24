Весна на пороге: возле одесской многоэтажки расцвели подснежники (фото)

Как поясняет Телеграм-канал «УСИ», который опубликовал фото первоцветов, первые весенние цветы появились на проспекте Небесной Сотни.

Судя по фото, подснежники выросли в палисаднике возле одной из многоэтажек.

«Пока у нас Стерненко и вакцина от коронавируса, в Одессу пришла весна», – сказано в публикации.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что на кургане в Татарбунарском районе Одесской области распустились редкие первоцветы – безвременник анкарский.

Также стало известно, что в центре Одессы открыто продают краснокнижные подснежники.

Фото: УСИ