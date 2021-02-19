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Весна близко: в Одесском зоопарке вышел из спячки медведь (фото)

Весна близко: в Одесском зоопарке вышел из спячки медведь (фото)

В Одесском зоопарке пробудился от зимней спячки бурый медведь по кличке Бумер.

Как рассказали рассказали в Facebook сотрудники зверинца, в комфортных условиях зоопарка медведи могут просыпаться для того, чтобы подкрепиться.

«Вот так, наш медведь Бумер воспользовался солнечной погодой и вышел на зимнюю, вкусную прогулку», – говорится в сообщении.

Хотя, не исключаем, что дело тут вовсе не во «вкусняшках»: может, мишка просто почуял скорый приход весны?

В Одесском зоопарке пробудился от спячки медведь

Показательно, что местный «синоптик» – сурок Ватрушка – до сих пор пребывает в зимней спячке. Напомним, в День сурка животное решили не беспокоить, чтобы резкое пробуждение не стало для него сильным стрессом.

Напомним, ранее в Одесском зоопарке назвали победителей конкурса «Пара года 2021», который приурочили ко Дню святого Валентина. Победителями стали бурые медведи Поляна и Бумер.

Фото: Facebook-страница Одесского зоопарка

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