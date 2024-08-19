Новости Одессы и Одесской области

Вернули графики отключения света: как они действуют в Одессе 19 августа

Вернули графики отключения света: как они действуют в Одессе 19 августа

С сегодняшнего дня, 19 августа в Одессе возвращают графики отключения света из-за роста температуры воздуха и дефицита мощности в энергосистеме. Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

Предварительно, графики отключения света должны были заработать с 17:00 до 21:00, затем их перенесли на полчаса, а позже еще на полчаса время было перенесено.

Таким образом, в понедельник, 19 августа в Одессе будет действовать одна очередь отключения света будут действовать с 18:00 до 21:30 для всех категорий потребителей кроме критической инфраструктуры и некоторых категорий предприятий.

В Укрэнерго напомнили, что энергосистема все еще восстанавливается после восьми массированных атак россиян.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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