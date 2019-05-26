“Вернись завтра”: в Одессе устроили флешмоб в поддержку пленных моряков

Акцию устроили родственники моряков, которые полгода находятся в российских тюрьмах.

В знак поддержки ребят, родственники сделали 100 желто-голубых бумажных корабликов и привязали их ограждению карантинной стены в парке Шевченко.

Также к родственникам моряков, совсем неожиданно, присоединилась группа молодых людей из Молдовы, рассказывает Думская.

Напомним, накануне Морской трибунал ООН вынес решение, в соответсвии с которым РФ должна незамедлительно освободить 24 украинских моряка и вернуть захваченные корабли.

Фото: Думская