“Вернись завтра”: в Одессе устроили флешмоб в поддержку пленных моряков

Акцию устроили родственники моряков, которые полгода находятся в российских тюрьмах.
В знак поддержки ребят, родственники сделали 100 желто-голубых бумажных корабликов и привязали их ограждению карантинной стены в парке Шевченко.
Также к родственникам моряков, совсем неожиданно, присоединилась группа молодых людей из Молдовы, рассказывает Думская.
Напомним, накануне Морской трибунал ООН вынес решение, в соответсвии с которым РФ должна незамедлительно освободить 24 украинских моряка и вернуть захваченные корабли.
Фото: Думская
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