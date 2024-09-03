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В Раду подали заявления об отставке сразу 3 министра и глава Фонда госимущества

В Раду подали заявления об отставке сразу 3 министра и глава Фонда госимущества

Сегодня, 3 сентября 2024 года, стало известно об отставке сразу трех министров и главы Фонда государственного имущества.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По информации Стефанчука, заявления об отставке в парламент поступили от:

  • министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина;
  • министра юстиции Украины Дениса Малюськи;
  • министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца.

Также заявление об увольнении поступило от председателя Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля.

«Все заявления будут рассмотрены на одном из ближайших пленарных заседаний», – добавил Руслан Стефанчук.

Ранее заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики нардеп Ярослав Железняк заявил, что 4-5 сентября очень вероятен ряд кадровых изменений в правительстве и в Офисе президента.

Также стало известно, что вечером 2 сентября по решению наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» с должности уволили руководителя компании Владимира Кудрицкого.

Фото delo.ua

 

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