В Раду подали заявления об отставке сразу 3 министра и глава Фонда госимущества

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По информации Стефанчука, заявления об отставке в парламент поступили от:

министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина ;

; министра юстиции Украины Дениса Малюськи ;

; министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца.

Также заявление об увольнении поступило от председателя Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля.

«Все заявления будут рассмотрены на одном из ближайших пленарных заседаний», – добавил Руслан Стефанчук.

Ранее заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики нардеп Ярослав Железняк заявил, что 4-5 сентября очень вероятен ряд кадровых изменений в правительстве и в Офисе президента.

Также стало известно, что вечером 2 сентября по решению наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» с должности уволили руководителя компании Владимира Кудрицкого.

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