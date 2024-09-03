В Раду подали заявления об отставке сразу 3 министра и глава Фонда госимущества

Сегодня, 3 сентября 2024 года, стало известно об отставке сразу трех министров и главы Фонда государственного имущества.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.
По информации Стефанчука, заявления об отставке в парламент поступили от:
- министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина;
- министра юстиции Украины Дениса Малюськи;
- министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца.
Также заявление об увольнении поступило от председателя Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля.
«Все заявления будут рассмотрены на одном из ближайших пленарных заседаний», – добавил Руслан Стефанчук.
Ранее заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики нардеп Ярослав Железняк заявил, что 4-5 сентября очень вероятен ряд кадровых изменений в правительстве и в Офисе президента.
Также стало известно, что вечером 2 сентября по решению наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» с должности уволили руководителя компании Владимира Кудрицкого.
Фото delo.ua