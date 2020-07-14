Верховная Рада выделила деньги на местные выборы: где взяли 1,3 миллиарда?

Верховная рада Украины выделила почти 1,3 млрд гривен на проведение выборов в органы местного самоуправления осенью 2020 года. Эти деньги перенаправили из Фонда по борьбе с коронавирусом.

Соответствующее решение парламент принял 13 июля.

В это же день планировалось назначить и саму дату выборов – 25 октября. Однако проект постановления отозвал президент Украины Владимир Зеленский. В документе, по версии главы государства, недостаточно четко была выписана процедура выборов в районные советы.

Напомним, еще в январе в Одессе спикер Рады Дмитрий Разумков выразил надежду, что до местных выборов полностью завершится реформа децентрализации. Она еще в процессе реализации.