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Верховная Рада поддержала законопроект о владении огнестрельным оружием

Верховная Рада поддержала законопроект о владении огнестрельным оружием

Сегодня, в среду, 23 февраля 2022 года, Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о свободном владении гражданами страны огнестрельным оружием.
Об этом стало известно в ходе сегодняшнего заседания украинского парламента.

Рецепты

Соответствующее решение поддержали 274 народных депутата Украины из 352, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно законопроекту №5708, документ регулирует общественные отношения, возникающие в сфере реализации права граждан и юридических лиц в Украине на гражданское огнестрельное оружие, боевые припасы к нему, а также конструктивно схожие с оружием и боевыми припасами изделия и определяет правовой статус собственности на гражданское огнестрельное оружие.

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При этом законопроект оставил для гражданского оружия исключительно нишу охотничьего и спортивного инструмента, за ношение которого в заряженном виде за пределами охотничьих угодий или стрельбищ предусматривается уголовная ответственность.

В то же время ограничения на владение касаются:

  • гладкоствольного короткоствольного огнестрельного оружия, предназначенного для стрельбы патронами;
  • резьбового оружия калибром более 127 мм, если скорость полета его шара превышает 700 м/с;
  • револьверов;
  • длинноствольного гладкоствольного огнестрельного оружия калибром более 27 миллиметров;
  • накладных нарезных стволов к гладкоствольному огнестрельному оружию;
  • боевых припасов бронебойного, взрывного или зажигательного, а также снарядов для подобных боевых припасов;
  • боевых припасов, специально сконструированных для усиления пробивного и впечатляющего действия.

закон об оружии

Также в законопроекте отмечается, что требования Закона об оружии не распространяются на приобретение, хранение, учет и использование огнестрельного оружия, боеприпасов к нему, содержание стрелковых тиров, стрельбищ и стендов в Вооруженных Силах Украины, воинских формированиях, созданных в соответствии с законодательством Украины, органами и учебными заведениями СБУ и МВД Украины.

Для учета оружия будет создан Единый государственный реестр гражданского оружия – единственная государственная информационно-поисковая система учета оружия, содержащая сведения о правах на оружие, а также об объектах и субъектах этих прав. Держателем реестра оружия будет Министерство юстиции Украины.

Стоит отметить, что ранее министр обороны Алексей Резников выступал за принятие данного законопроекта, а в полиции отметили, что украинцы стали чаще покупать оружие.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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