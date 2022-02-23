Верховная Рада поддержала законопроект о владении огнестрельным оружием

Сегодня, в среду, 23 февраля 2022 года, Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о свободном владении гражданами страны огнестрельным оружием.
Об этом стало известно в ходе сегодняшнего заседания украинского парламента.
Соответствующее решение поддержали 274 народных депутата Украины из 352, зарегистрированных в сессионном зале.
Согласно законопроекту №5708, документ регулирует общественные отношения, возникающие в сфере реализации права граждан и юридических лиц в Украине на гражданское огнестрельное оружие, боевые припасы к нему, а также конструктивно схожие с оружием и боевыми припасами изделия и определяет правовой статус собственности на гражданское огнестрельное оружие.
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При этом законопроект оставил для гражданского оружия исключительно нишу охотничьего и спортивного инструмента, за ношение которого в заряженном виде за пределами охотничьих угодий или стрельбищ предусматривается уголовная ответственность.
В то же время ограничения на владение касаются:
- гладкоствольного короткоствольного огнестрельного оружия, предназначенного для стрельбы патронами;
- резьбового оружия калибром более 127 мм, если скорость полета его шара превышает 700 м/с;
- револьверов;
- длинноствольного гладкоствольного огнестрельного оружия калибром более 27 миллиметров;
- накладных нарезных стволов к гладкоствольному огнестрельному оружию;
- боевых припасов бронебойного, взрывного или зажигательного, а также снарядов для подобных боевых припасов;
- боевых припасов, специально сконструированных для усиления пробивного и впечатляющего действия.
Также в законопроекте отмечается, что требования Закона об оружии не распространяются на приобретение, хранение, учет и использование огнестрельного оружия, боеприпасов к нему, содержание стрелковых тиров, стрельбищ и стендов в Вооруженных Силах Украины, воинских формированиях, созданных в соответствии с законодательством Украины, органами и учебными заведениями СБУ и МВД Украины.
Для учета оружия будет создан Единый государственный реестр гражданского оружия – единственная государственная информационно-поисковая система учета оружия, содержащая сведения о правах на оружие, а также об объектах и субъектах этих прав. Держателем реестра оружия будет Министерство юстиции Украины.
Стоит отметить, что ранее министр обороны Алексей Резников выступал за принятие данного законопроекта, а в полиции отметили, что украинцы стали чаще покупать оружие.
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