Верховна Рада скоротила фінансування ремонту автотраси Одеса-Рені

Частину коштів на ремонт дороги перерозподілили.
Сьогодні, 18 жовтня, набув чинності закон «Про внесення змін до закону «Про державний бюджет України на 2019 рік». Документом передбачається перерозподіл фінансування на ремонт доріг.
Про це інформує офіційний веб-портал Верховної Ради України.
– Передбачено внесення змін у додаток 3 до закону «Про державний бюджет України на 2019» щодо зменшення витрат на 976 508,3 тис. грн за бюджетною програмою «Поліпшення стану автомобільної дороги М 15 Одеса – Рені» і на 190 000,0 тис. грн за бюджетною програмою «Розвиток автомобільних доріг загального користування державного значення за маршрутом Північний об’їзд міста Рівне» і збільшення їх на суму 1166 508,3 тис. грн за бюджетною програмою «Розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, – йдеться в пояснювальній записці.
Фото: Думская