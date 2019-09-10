Верховна Рада прийняла закон про імпічмент

Після прийняття закону у першому читанні частина депутатів просили дати час на ознайомлення з прийнятим законопроектом.

Сьогодні, 10 вересня, під час засідання Верховної Ради України народні депутати прийняли у цілому законопроект президента Володимира Зеленського про імпічмент.

Про це повідомляє Українська правда.

Після прийняття закону у першому читанні частина депутатів просили дати час на ознайомлення з прийнятим законопроектом і внесення поправок і наполягали, щоб у другому читанні і в цілому закон розглядали на наступному засіданні.

Проект закону №1012 “Про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)” передбачає, що нардепи можуть усунути президента “виключно в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину”.

Підставою для ініціювання імпічменту є письмове подання, підписане більшістю народних депутатів.

Цей документ має містити правове обґрунтування створення спеціальної тимчасової слідчої комісії, яка розслідуватиме факт і обставини державної зради або іншого злочину, вчинених президентом.

Зазначається, що до складу комісії входять нардепи з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій і груп, спеціальний прокурор і спеціальні слідчі.

Президент у процедурі імпічменту може користуватися послугами від одного до п’яти захисників його прав, свобод та інтересів.

Пленарне засідання, на якому розглядаються висновки і пропозиції комісії, має бути відкритим, крім випадків, коли інформація становить державну таємницю.

Після прийняття рішення про звинувачення президента депутати звертаються до Конституційного і Верховного судів, які мають підтвердити конституційність розгляду справи про імпічмент і наявність у діях президента ознак злочину.

Рішення про імпічмент вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 3/4 конституційного складу Верховної Ради.

Якщо рішення не набрало необхідної кількості голосів, спікер від імені всієї Ради в письмовій формі вибачається перед президентом.

У випадку відставки президента за власним бажанням процедура імпічменту припиняється на будь-якій стадії, а провадження у судах закриваються.

Фото: УНІАН