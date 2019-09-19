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Новости Одессы и Одесской области

Велосипедом на роботу: Одеса приєднається до всесвітнього еко-флешмобу

Велосипедом на роботу: Одеса приєднається до всесвітнього еко-флешмобу

Завтра, 20 вересня, одесити рушатимуть на роботу велосипедом.

Про це повідомляють організатори акції.

– Мета акції – напередодні всесвітнього дня без авто акцентувати увагу на використанні здорово-екологічно-економного виду транспорту у місті, та власним прикладом – сівши на велосипед – розкрутити педалі до офісу, по дорозі завітати на каву і смаколики, поділитися своїми враженнями з іншими, – зазначається у повідомленні.

Програма заходу:

О 7:00 – 7:30 – старт з різних районів міста. Мапа.
О 8:00 – 8:15 – зустріч на Книжці, смаколики і кава.
О 08:30 – 8:45 – обрання переможців конкурсу #BestOfficeLook і #BestBikeTeam.
О 8:45 – 9:00 – спільне фото учасників акції.
О 09:00 – 9:30 – неформальне спілкування.

В конкурсі #BestBikeTeam отримають перемогу три організації (або команди), яким вдасться залучити до участі у флешмобі #bike2workOd найбільшу кількість співробітників. Команда – переможець визначається серед поданих заявок у формі та оголошується ведучим на фініші за наявності представника команди.

Переможця конкурса #BestOfficeLook визначить публіка з учасників флешмобу, які обрали діловий дрес-код для подорожі на роботу велосипедом та погоджуються на участь у конкурсі.

Фото: biketowork.org.ua

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