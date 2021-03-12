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Ведущий программы «Гроші» Александр Преподобный: о семье, работе и деньгах

Ведущий программы «Гроші» Александр Преподобный: о семье, работе и деньгах

Наша редакция продолжает беседы со звездами нашего телевидения. И на этот раз мы подготовили интервью с экономистом, журналистом и ведущим программы «Гроші» на канале «2+2» Александром Преподобным.

Вы уже давно работаете в сфере журналистских расследований. Расскажите, как вы к этому пришли?

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Мой первый серьезный репортаж был о том, как мафия таксистов не пускает в свой бизнес никого из новичков. Я устроился таксистом и приехал работать на центральный железнодорожный вокзал. Взял свою машину, надел кепку, спортивный костюм и сказал, что я буду здесь работать. В течение двух дней я приезжал к вокзалу и пытался все ближе подобраться к выходу, и с каждыми двумя метрами мне поступали новые и новые угрозы от местных таксистов. Вот так я попал в расследование, потому что мне стало интересно. Это живые, человеческие эмоции, реальные угрозы, вещи, которые никто не узнает, пока не попадет внутрь системы.

Поступают ли вам угрозы? Если да, то как часто?

Скажу честно, что угроз в последнее время поступает все меньше, потому что люди понимают, что после того как материал снят и вышел в эфир, угрожать смысла уже нет. А как я поступаю? Просто игнорирую, никогда не иду на переговоры или на контакт. Блокирую номер, с которого пытаются позвонить или написать в социальных сетях.

Влияет ли работа на взаимоотношения в семье? Как сочетается работа и семья?

Отлично сочетается! Родные давно привыкли к тому, что у меня работа с ненормированным графиком. Для них самое главное, чтобы мне нравилось то, чем я занимаюсь. Советы мне никакие не дают. А какие могут быть советы человеку, который десять лет занимается журналистскими расследованиями?

Посоветуйте как эксперт: как обезопасить себя от мошенников, к примеру, в крупных покупках?

Недавно мы делали расследование о компании, которая поставляет в Украину американские б/у автомобили. И эта тема, кстати, будет близка одесситам, поскольку непосредственно в одесский порт приходят и растамаживаются все машины из Америки. И тут начинается первая проблема у заказчиков. В цену авто закладывается цена ремонта, если оно битое. Оценщик, который продает авто, как правило, показывает повреждения машины, чтобы клиент мог просчитать, сколько ему дополнительно необходимо будет потратить на авто. И вот как раз по приезде в Украину часто выясняется, что авто имеет много скрытых повреждений. А это дополнительные расходы. Я рекомендую тщательно проверять отзывы о компаниях, у которых вы хотите что-то заказать. И закладывать в цену покупки авто дополнительные средства, чтобы потом не быть разочарованным.

Александр Преподобный Гроші

Как часто к вам обращаются за помощью?

Очень часто обращаются за помощью и очень часто, к сожалению, люди сами ничего не хотят решать. Бывает, что люди попадают в долговые обязательства. После этого им начисляют пеню, штрафы, и люди обращаются во все инстанции, просят помощи у журналистов. Необходимо следить за своими финансами, никогда не доводить ситуацию до долгов. Даже если сложно справиться с оплатой коммунальных услуг, ищите возможности это сделать, не попадайте в долговую яму.

Какой совет о деньгах может дать ведущий программы «Гроші»?

Деньги нужно откладывать. Даже если у вас очень маленькая зарплата, старайтесь откладывать хотя бы 5-7 % от сумы, чтобы иметь на черный день какие-то финансы. Это очень важно. Потому что с нашими постоянно растущими ценами, кризисом очень тяжело спрогнозировать, как будет развиваться экономика дальше.Рассчитывайте только на себя. Больше двух-трех тысяч долларов переводите в валюту.

Вопросы подготовила Анастасия ЕПУРЬ 

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Анастасия Епурь
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