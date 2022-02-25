Вечером пятницы, 25 февраля, Центр Одессы остался без света

Вечером пятницы, 25 февраля, центр Одессы остался без электроснабжения. Об этом сообщают в соцсетях местные жители.

Впрочем, одесситы также сообщают, что свет пропал не везде.

В компании «ДТЭК Одесские электросети» ситуацию с отключением центра города не комментируют, но накануне на Facebook-странице компании проинформировали, что перебои с электроснабжением возможны из-за военных действий.

Также энергетики сообщали, что, вопреки распространяемым фейковым сообщениям о возможном отключении электроэнергии 24-26 февраля, никаких отключений в указанный период не планируется.

Как сообщалось ранее, сегодня вечером, 25 февраля, жители центральной части Одессы, Молдаванки и Слободки, слышали звуки стрельбы.

Позже стало известно, что в Одессе работала система ПВО – возможно, был сбит беспилотник.