Плановых отключений света в Одессе не планируется: информация об этом – фэйк

В сети распространяется ложное сообщение о возможном отключении электроэнергии 24-26 февраля. Внимание! Отключение электросети не планируется.

О том, что никаких отключений на ближайшее дни не запланировано, сообщили в ДТЭК «Одесские электросети».

Наши специалисты продолжают работать и снабжать электроэнергией всех клиентов. В компании разработаны специальные инструкции в случае критических ситуаций, позволяющих нашим сотрудникам выполнять свои обязанности и обеспечивать стабильную работу инфраструктуры электросетей,

– сказано в сообщении ДТЭК.

В случае повреждения оборудования из-за обстрелов объектов электроснабжения специалисты компании будут делать все необходимое для скорейшего возобновления их работы, как только будет возможность безопасно проводить ремонты.

Всю актуальную информацию о работе электросетей ДТЭК «Одесские электросети» публикует на сайте компании и в соцсетях.

Энергетики просят использовать информацию только из официальных источников и сохранять спокойствие.

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