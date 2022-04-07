Вечером из Одессы отправится эвакуационный поезд в Ужгород

Какие поезда отправятся из Одессы 4 апреля Сегодня, 4 апреля 2022 года, с Одесского железнодорожного вокзала отправятся 10 пассажирских поездов, в том числе 2 эвакуационных. ПОДРОБНЕЕ

«Дунайский экспресс» возобновляет обычные пассажирские перевозки Пассажирский поезд «Дунайский экспресс», курсирующий между Одессой и Измаилом, начал движение по обычному маршруту.

Как этом информирует Одесская железная дорога, продажа на «Дунайский экспресс» возобновлена. ПОДРОБНЕЕ