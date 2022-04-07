Вечером из Одессы отправится эвакуационный поезд в Ужгород

Сегодня, 7 апреля, с Одесского железнодорожного вокзала отправятся 8 поездов, в том числе эвакуационный в Ужгород.
Об этом сообщает Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса Офiцiйно».
Поезда будут отправляться по следующим направлениям:
- №8 Одесса – Харьков: 22:25;
- №12 Одесса – Львов: 21:31;
- №26 Одесса – Рахов: 14:15;
- №36/38 Одесса – Ужгород – Пшемышль: 18:22;
- №92 Одесса – Лозовая: 17:14;
- №106 Одесса – Киев: 22:03;
- №118 Одесса – Измаил: в 23:23.
Эвакуационный:
- №238 Одесса – Ужгород: 22:32.
Напомним, часть пригородных поездов из Одессы продлили по маршруту до станции Веселиново в Николаевской области.