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Вечером из Одессы отправится эвакуационный поезд в Ужгород

Вечером из Одессы отправится эвакуационный поезд в Ужгород

Сегодня, 7 апреля, с Одесского железнодорожного вокзала отправятся 8 поездов, в том числе эвакуационный в Ужгород.
Об этом сообщает Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса Офiцiйно».

Поезда будут отправляться по следующим направлениям:

  • №8 Одесса – Харьков: 22:25;
  • №12 Одесса – Львов: 21:31;
  • №26 Одесса – Рахов: 14:15;
  • №36/38 Одесса – Ужгород – Пшемышль: 18:22;
  • №92 Одесса – Лозовая: 17:14;
  • №106 Одесса – Киев: 22:03;
  • №118 Одесса – Измаил: в 23:23.

Эвакуационный:

  • №238 Одесса – Ужгород: 22:32.

Напомним, часть пригородных поездов из Одессы продлили по маршруту до станции Веселиново в Николаевской области.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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