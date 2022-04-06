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Пригородные электрички из Одессы будут курсировать в Николаевскую область

Пригородные электрички из Одессы будут курсировать в Николаевскую область

Часть пригородных поездов из Одессы продлили по маршруту до станции Веселиново в Николаевской области.

Об этом сообщает сайт «Пассажирский транспорт».

Так, начиная с 6 апреля, Одесская железная дорога продлила маршрут двух пригородных электричек, курсирующих из Одессы в Колосовку, до станции Веселиново. Таким образом, частично будет восполнено отсутствие пригородного сообщения на участке между станциями Колосовка и Помошная.

Курсировать электрички из Одессы до Веселиново будут по следующему расписанию:

  • №6404 Одесса-Главная – Веселиново: время отправления из Одессы в 08:21, прибытие в Веселиново в 12:15;
  • №6414 Одесса-Главная – Веселиново: время отправления из Одессы – 14:43, прибытие в Веселиново в 18:43;
  • № 6405 Веселиново – Одесса-Главная: время отправления со станции Веселиново – 13:10, прибытие в Одессу в 16:58;
  • №6413 Веселиново – Одесса-Главная: время отправления со станции Веселиново – 08:00, прибытие в Одессу в 12:27.

До станции Помошная электричка из Одессы сейчас курсирует по обходному маршруту – через Любашовку, Балту, Подольск, Раздельную.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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