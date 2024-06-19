Вечером 19 июня россияне ударили баллистикой по прибрежной зоне в Одесской области

Вечером 19 июня россияне ударили баллистикой по прибрежной зоне в Одесской области

Сегодня вечером, в среду, 19 июня 2024 года, враг в очередной раз атаковал прибрежную зону Одесщины баллистической ракетой с территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщили в Воздушном командовании «Юг».

По всей вероятности, удар был нанесен баллистической ракетой «Искандер-М».

Сигнал тревоги в Одессе и Одесской области прозвучал сегодня вечером в 17:15. Первоначально мониторинговые Телеграм-каналы сообщали о том, что враг поднял в воздух потенциальный ракетоноситель МИГ-31К, но позже стало известно о выходе баллистики и цели на Черноморск. И вскоре в том районе прогремел взрыв. Также сообщалось о «прилете» в области.

Отбой тревоги дали в 17:50.

По информации командования «Юг», сегодня в течение дня противовоздушная оборона юга Украины уничтожила вражеский разведывательный беспилотник «Орлан-10» на Николаевщине и ударный «Ланцет» на Херсонщине.

Военные призывают граждан быть внимательными и сознательными во время воздушной тревоги, так как угрозы и риски остаются в силе.

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