Вечером 19 июня россияне ударили баллистикой по прибрежной зоне в Одесской области

Об этом сообщили в Воздушном командовании «Юг».

По всей вероятности, удар был нанесен баллистической ракетой «Искандер-М».

Сигнал тревоги в Одессе и Одесской области прозвучал сегодня вечером в 17:15. Первоначально мониторинговые Телеграм-каналы сообщали о том, что враг поднял в воздух потенциальный ракетоноситель МИГ-31К, но позже стало известно о выходе баллистики и цели на Черноморск. И вскоре в том районе прогремел взрыв. Также сообщалось о «прилете» в области.

Отбой тревоги дали в 17:50.

По информации командования «Юг», сегодня в течение дня противовоздушная оборона юга Украины уничтожила вражеский разведывательный беспилотник «Орлан-10» на Николаевщине и ударный «Ланцет» на Херсонщине.

Военные призывают граждан быть внимательными и сознательными во время воздушной тревоги, так как угрозы и риски остаются в силе.