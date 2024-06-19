Увечері 19 червня росіяни вдарили балістикою по прибережній зоні на Одещині

Сьогодні ввечері, у середу, 19 червня 2024 року, ворог вкотре атакував прибережну зону Одещини балістичною ракетою з території тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомили у Повітряному командуванні “Південь”.
Ймовірно, удару було завдано балістичної ракети “Іскандер-М”.
Сигнал тривоги в Одесі та Одеській області пролунав сьогодні о 17:15. Спочатку моніторингові Телеграм-канали повідомляли про те, що ворог підняв у повітря потенційний ракетоносій МІГ-31К, але пізніше стало відомо про вихід балістики та цілі на Чорноморськ. І незабаром у тому районі пролунав вибух. Також повідомлялося про “приліт” в області.
Відбій тривоги дали о 17.50.
За інформацією командування “Південь”, сьогодні протягом дня протиповітряна оборона півдня України знищила ворожий розвідувальний безпілотник “Орлан-10” на Миколаївщині та ударний “Ланцет” на Херсонщині.
Військові закликають громадян бути уважними та свідомими під час повітряної тривоги, оскільки загрози та ризики залишаються.