Увечері 19 червня росіяни вдарили балістикою по прибережній зоні на Одещині

Увечері 19 червня росіяни вдарили балістикою по прибережній зоні на Одещині

Сьогодні ввечері, у середу, 19 червня 2024 року, ворог вкотре атакував прибережну зону Одещини балістичною ракетою з території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомили у Повітряному командуванні “Південь”.

Ймовірно, удару було завдано балістичної ракети “Іскандер-М”.

Сигнал тривоги в Одесі та Одеській області пролунав сьогодні о 17:15. Спочатку моніторингові Телеграм-канали повідомляли про те, що ворог підняв у повітря потенційний ракетоносій МІГ-31К, але пізніше стало відомо про вихід балістики та цілі на Чорноморськ. І незабаром у тому районі пролунав вибух. Також повідомлялося про “приліт” в області.

Відбій тривоги дали о 17.50.

За інформацією командування “Південь”, сьогодні протягом дня протиповітряна оборона півдня України знищила ворожий розвідувальний безпілотник “Орлан-10” на Миколаївщині та ударний “Ланцет” на Херсонщині.

Військові закликають громадян бути уважними та свідомими під час повітряної тривоги, оскільки загрози та ризики залишаються.

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