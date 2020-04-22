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Новости Одессы и Одесской области

«Вдруг откуда ни возьмись из кустов идет Ильич»: к 150-летию Владимира Ленина

«Вдруг откуда ни возьмись из кустов идет Ильич»: к 150-летию Владимира Ленина

«Ну как не вспомнить, шо сегодня — 150», — вопрошает на своей странице в Facebook директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд, имея в виду, конечно, юбилей Ленина.

Заодно Александр Ройтбурд напомнил нам и еще об одной юбилейной дате. Сегодня исполняется ровно 50 лет знаменитому анекдоту «в тему», когда «прогрессивное человечество отмечало столетие вождя».

Да, знатный был анекдотец, созданный народом. А звучал этот анекдот, как напомнил художник, так: «Мебельная фабрика выпустила трехспальную кровать «Ленин с нами», парфюмерная фабрика выпустила духи «Запах Ильича», ликеро-водочный завод — шкалик «Ленин в разливе», какая-то артель — мочалку «по ленинским местам».

А вот одесский историк Александр Бабич сообщает в тему: «Вдруг откуда ни возьмись из кустов идет… Ильич. Увидел это во Врадиевке на заправке, чуть заикой не стал…»

Что за «это» увидел историк? Он прилагает фото «этого». Так вот, это — памятник сегодняшнему юбиляру, который каким-то чудом или ветром занесло на заправку во Врадиевке.

И да, уж если мы заговорили о юбилее, то самое время сообщить, сколько же памятников Ильичу еще осталось в Одесской области. Как сообщает издание LB.ua со ссылкой на департамент культуры Одесской областной госадминистрации, «памятники Ленину есть в селах Виноградовка, Городнее, Зализничное, Калчева Болградского района, а также в селе Первомайское Захарьевского района».

Фото Ильича «на заправке во Врадиевке» — фб-страница Александра Бабича.

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Мария Котова
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