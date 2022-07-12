Вчерашний ракетный удар по Одещине – военное преступление: прокуратура

Одесская областная прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны. Поводом стал ракетный удар по Одесской области 11 июля 2022 года.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия днем, 11 июля 2022 года, военные страны-агрессора, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, в очередной раз нанесли ракетные удары по мирному населению Одесщины, в частности, оккупанты обстреляли курортный поселок в Белгород-Днестровском районе.

Из-за ракетных ударов значительные разрушения получили жилой дом и складское помещение, принадлежащее ГП «Белгород-Днестровский морской торговый порт». Также в радиусе 1 км от мест взрыва в соседних домах и хозяйственных зданиях повреждены стены, кровля и выбиты окна. Частично разрушены не менее 5 частных домов.

Предварительно погибших и раненых нет.

Сейчас следователи устанавливают тех, кому попадания российских ракет причинили материальный ущерб.

Правоохранители проводят первоочередные следственные действия: опрашивают потерпевших, свидетелей и очевидцев; разыскивают и изымают обломки ракет.

Особенность военных преступлений в том, что он не имеют сроков давности, могут рассматриваться как национальными, так и международными криминальными судами и ответственность за них распространется на граждан всех стран или лиц без гражданства, вне зависимости от того, признают они юристдикцию суда или нет.

Вчера «Одесская Жизнь» писала, что 11 июля россияне нанесли массированный ракетный дар по Одесской области 7 ракетами.

В этот же день рашисты второй раз атаковали область ракетами.