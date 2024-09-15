Важные, забавные и удивительные праздники 15 сентября: что происходило в этот день в истории

День войск радиационной, химической и биологической защиты

15 сентября в Украине отмечают День войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Украины. Этот праздник создан для чествования военных, специализирующихся на защите от радиационных, химических и биологических угроз. Войска РХБО выполняют важные задачи по поддержке войск во время операций, а также защиты населения от последствий применения оружия массового поражения или аварий на атомных и химических объектах. Они занимаются сбором, анализом и выдачей данных об обстановке ХБР, ведением ХБР разведки, дозиметрическим и химическим контролем, деконтаминацией и усилением защиты объектов.

День работников леса

Также 15 сентября в Украине празднуют День работников леса, который выпадает на третье воскресенье сентября. Этот профессиональный праздник был установлен Указом Президента Украины от 28 августа 1993 года. Оно чествует работников лесного хозяйства, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Этот день подчеркивает значимость лесов для экономики и экологии страны. Лесное хозяйство играет ключевую роль в сохранении природных ресурсов, защите окружающей среды и обеспечении устойчивого развития. Сотрудники этой отрасли занимаются уходом за лесами, их восстановлением, защитой от пожаров и вредителей, а также рациональным использованием лесных ресурсов.

Международный день демократии

15 сентября также отмечает Международный день демократии. Этот праздник был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2007 году с целью пропаганды и соблюдения принципов демократии. Этот день призван обратить внимание на важность демократии как универсальной ценности, обеспечивающей свободу мысли, равноправие и соблюдение прав человека. Демократия является основой для прозрачных выборов, где каждый гражданин имеет право на волеизъявление.

Всенародный день отца

15 сентября отмечают Всенародный день отца, который приходится на третье воскресенье сентября. Этот праздник был основан рядом украинских общественных организаций для подчеркивания важности роли отца в семье и обществе. Этот день является возможностью привлечь родителей к более активной роли в воспитании детей, обеспечении их благополучия и поддержании семейных ценностей.

Всемирный день борьбы с лимфомами

Также 15 сентября отмечают Всемирный день борьбы с лимфомами, начатый в 2004 году международной организацией – Коалицией лимфомы, объединяющей пациентов из 41 страны. Целью этого дня является привлечение внимания к проблеме лимфом, информирование общества об этой болезни, ее симптомы и методы лечения. Лимфомы – это группа из более чем 30 различных злокачественных образований, поражающих лимфатическую систему, включая лимфоузлы, селезенку, вилочковую железу и костный мозг. Они делятся на два основных типа: лимфома Ходжкина и неходжкинские лимфомы. Раннее выявление и своевременное лечение значительно повышают шансы выздоровления.

Всемирный день афро

15 сентября также отмечают Всемирный день афро, начатый в 2017 году активисткой Мишель де Леон с целью подчеркнуть и отметить натуральные прически чернокожего сообщества и людей смешанной расы. Этот день направлен на борьбу с дискриминацией по афро-волосам и повышение осведомленности о его культурном значении. Всемирный день афро поддерживается Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека и включает в себя различные мероприятия в школах, учебных заведениях и общинах.

Международный день точки

15 сентября также отмечают Международный день точки, начатый в 2009 году на основе книги «Точка» английского писателя и художника Питера Г. Рейнольдса. Книга рассказывает историю девочки по имени Вашти, которая, считая, что не умеет рисовать, просто ставила точки на бумаге. Ее учительница поддержала ее, и это помогло Ваште раскрыть свой творческий потенциал. Эта история стала символом веры в свои силы и важности поддержки в развитии талантов.

День рождения Гринпис

15 сентября также отмечают День рождения Гринпис. Эта дата связана с событием 1971 года, когда группа активистов отправилась из Ванкувера на судне, чтобы протестовать против ядерных испытаний у острова Амчитка на Аляске. Эта акция стала началом создания организации, впоследствии получившей название Greenpeace. Гринпис является независимой экологической организацией, которая использует ненасильственные методы для привлечения внимания к экологическим проблемам и защите окружающей среды. Организация финансируется исключительно за счет взносов и пожертвований от приверженцев и принципиально не принимает финансовую помощь от правительств или корпораций.

Календарь важных событий в Украине и мире за 15 сентября

533 год — армия Восточной Римской империи входить в Карфаген.

1697 год — Август II становится Королем Речи Посполитой.

1821 год — испанские колонии Гватемала, Гондурас, Коста-Рика и Сальвадор провозглашают свою независимость.

1874 год — в Берне открывается международный почтовый конгресс, на котором подписывается договор о создании Всемирного почтового союза.

1893 год — в Джерси-Сити (США) начинает выходить газета «Свобода» — первое украиноязычное издание в США.

1916 год — впервые в истории во время боевых действий применяют танки.

1941 год — в Берлине арестуют Степана Бандеру и Ярослава Стецька.

1944 год — в Киеве открывают обновленный Государственный музей западного и восточного искусств (ныне Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко).

1971 год — в Ванкувере создают экологическую организацию «Гринпис».

1991 год — в Киеве на площади Богдана Хмельницкого проходит Всеукраинское народное вече в поддержку Акта о государственной независимости Украины.

1994 год — Украина присоединяется к Конвенции «Об «отмывании», поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем».

1995 год — Верховная Рада Украины отменяет постановление Севастопольского городского совета о российском статусе города.

2000 год — в Сиднее проходит церемония открытия XXVII Летних Олимпийских игр.

Кто родился 15 сентября

15 сентября родились такие известные личности: