Важная информация для пенсионеров и тех, кому  интересна будущая пенсия 

Украинцы, которые вышли на пенсию или только собираются, могут обратиться в Пенсионный фонд со своими вопросами.
На вопросы по теме «Пенсионное обеспечение внутренне перемещенных лиц» ответит Людмила Гребенникова, начальник отдела Главного управления Пенсионного фонда Украины в Киеве.
«Прямая линия» состоится во вторник, 6 июня, с 10.00 до 12.00.
Номера «прямой линии»:
Kyivstar — (068) 801-88-52
Vodafone — (050) 825-53-98
Переселенцы, которые не смогут позвонить по телефону, могут заранее отправить свои вопросы по электронной почте: vpohelp23@gmail.com.
Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что изменилось с 1 мая 2023 года при назначении пенсий, льгот и субсидий.
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