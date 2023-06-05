Новости Одессы и Одесской области

Важная информация для пенсионеров и тех, кому  интересна будущая пенсия 

Важная информация для пенсионеров и тех, кому  интересна будущая пенсия 

Украинцы, которые вышли на пенсию или только собираются, могут обратиться в Пенсионный фонд со своими вопросами. 

На вопросы по теме «Пенсионное обеспечение внутренне перемещенных лиц» ответит Людмила Гребенникова, начальник отдела Главного управления Пенсионного фонда Украины в Киеве. 

«Прямая линия» состоится во вторник, 6 июня, с 10.00 до 12.00. 

Номера «прямой линии»: 

Kyivstar — (068) 801-88-52

Vodafone — (050) 825-53-98

Переселенцы, которые не смогут позвонить по телефону, могут заранее отправить свои вопросы по электронной почте: vpohelp23@gmail.com.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что изменилось с 1 мая 2023 года при назначении пенсий, льгот и субсидий.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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