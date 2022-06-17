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Как прошла в Одессе ночь на 17 июня: ракетная угроза и фейковая атака

Как прошла в Одессе ночь на 17 июня: ракетная угроза и фейковая атака

Ночь на пятницу, 17 июня 2022 года, прошла в Одессе хоть и под сигналы воздушной тревога, но в целом спокойно – обстрелов не было как в города, так и в Одесской области. А звуков стрельбы, которые иногда слышат одесситы, бояться не стоит: это наши силы обороны выполняют поставленные боевые задания и тренируются.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Между тем, он отмечает, что угроза нанесения ракетных ударов остается очень высокой. Сейчас в море неподалеку от Одессы находятся два русских корабля, несущих на борту ракеты морского базирования типа «Калибр».

По данным ОВА, враг пытается контролировать акваторию Черного моря с территории оккупированного Крыма.

«Но дух Змеебаевки летает над Черным морем, и на все свое время. Оккупанрт не будет чувствовать себя в Черном море спокойно»,

– отмечает Братчук.

Он также напомнил, что враг несет значительные утраты на Херсонщине.

Кроме того, напоминает спикер ОВА, в регионе продолжается контрдиверсионная операция, и уже есть задержанные.

К тому же, не спадает и «фейковая напряженность» – враг пытается забрасывать наш регион всевозможными фейками, поддаваться на которые не стоит – ситуация на Одесчине полностью контролируема.

А о ситуации на фронте на утро 114-го дня войны можно узнать ЗДЕСЬ.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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