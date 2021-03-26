Вакцинация от коронавируса: главный санврач Украины “передал сигнал” в Одесскую область

Министерство здравоохранения отмечает низкие темпы вакцинации от коронавируса в некоторых регионах Украины. Речь идет об Одесской, Харьковской и Запорожской областях.

Об этом на брифинге 26 марта заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

“Сегодня хотел бы передать сигнал Одесской, Харьковской, Запорожской областям. Города-миллионники не могут проводить такое малое количество вакцинаций ежедневно. Этот вопрос будет повторно рассматриваться на селекторных совещаниях, поскольку в этих городах нужно наращивать темпы вакцинации”, – заявил Ляшко.

По данным за 25 марта в Украине привили от коронавируса 18 738 человек. Но в Одесской области сделали 330 прививок, в Харьковской – 480, а в Запорожской – 510. Для сравнения: в Киевской и Днепропетровской областях вакцинировали по 1380 человек.

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