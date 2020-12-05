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Вакцинация от COVID-19: кого в Украине будут прививать бесплатно?

Вакцинация от COVID-19: кого в Украине будут прививать бесплатно?

В Украине собираются прививать от коронавируса за счет бюджета около 20 миллионов человек из различных групп риска.
Об этом рассказал накануне в телеэфире министр здравоохранения Максим Степанов.

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По словам министра, это в первую очередь люди старше 60 лет, люди с сопутствующими болезнями, а также «все категории по профессиональному признаку».

«Их надо привить за счет бюджета, и мы считаем, что это будет правильно», – сказал Степанов.

Он также заявил, что уже определены критерии для закупки вакцины от коронавируса – одобрение Всемирной организации здоровья и определенных стран.

Ранее сообщалось, когда ожидать появления вакцины от коронавируса в Украине.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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