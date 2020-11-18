Скоро год, как мир охватила эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, больше известного как COVID-19. Более 40 миллионов людей в разных уголках планеты подхватили инфекцию, и более миллиона из них умерли от осложнений. Чтобы преодолеть эпидемию, мировые лаборатории активно работают над поиском вакцины от COVID-19. В Украине также ведутся исследования. Когда ожидать появления вакцины, узнавали специалисты Центра общественного мониторинга и контроля.

ВОЗ ускоряет разработку вакцины от COVID-19

Весной Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала глобальное сотрудничество для ускорения разработки вакцины против коронавируса. Сегодня, по данным ВОЗ, 198 лабораторий в разных странах мира работают над созданием прививки. Это ученые из США, Великобритании, Китая, Японии, Австралии, Канады, Франции и других стран. Как сообщает ВОЗ, в настоящее время 44 вакцины-кандидата прошли стадию доклинических исследований, и их начали тестировать на людях.

Чтобы наконец получить действенную вакцину, ученые должны провести три фазы клинических исследований. Первая предусматривает испытания на людях. Вторая – корректировку препарата, в соответствии с побочными эффектами и иммунными реакциями испытуемых, определение оптимальной дозы. Третья – сбор информации о клинической эффективности и безопасности в течение более длительного времени.

Сейчас на третьей фазе находятся разработчики из Британии, Китая и США. В общем – это 10 кандидатов в вакцины.

– Обычно проходит более десяти лет, пока вакцина становится доступной для широких масс, когда каждый имеет возможность сделать прививку. До сих пор рекорд принадлежит вакцине от Эболы, которая была допущена на рынок в течение примерно пяти лет. А сейчас все происходит гораздо быстрее, – объяснил немецкий иммунолог Томас Камрадт.

Вакцину от коронавируса испытает на себе Президент

В Украине также продолжается работа над антиковидной вакциной. Разработкой в течение полугода занимались украинские ученые из Института микробиологии и вирусологии НАН, украинская компания «Диапроф-Мед» и американская DiaPrep System Inc.

Президент Владимир Зеленский заявил, что доволен результатами исследований и при необходимости готов испытать вакцину на себе.

– Она не содержит вируса. Она содержит элементы, из которых построен вирус. С помощью рекомбинантного белка, который мы получили, можно получить антитела, – пояснил ученый Михаил Фаворов, который возглавляет DiaPrep System Inc, и добавил, что по такому принципу созданы вакцины против вирусного гепатита B и ротавирусной инфекции.

Препарат испытали на кроликах, мышах, крысах и других животных. Он уничтожает коронавирус в инфицированных клетках, способствуя выработке иммунитета. Далее нужно проводить клинические исследования. Некоторые украинские ученые скептически относятся к разработке вакцины от COVID-19 в Украине, потому что в стране нет необходимого лабораторного обеспечения. Но в Минздраве говорят, что в клинических исследованиях помогут три зарубежные лаборатории. На разработку вакцины планируется потратить около 100 – 150 млн грн.

Когда украинцы смогут получить вакцину от коронавируса?

В Минздраве надеются, что смогут получить оригинальную украинскую вакцину против коронавируса уже через год. Конечно, при условии, что клинические исследования будут успешными. Однако и Минздрав, и Президент заверили, что украинцев начнут прививать от COVID-19 первой эффективной вакциной, которая появится в мире.

Согласно договоренностям с ВОЗ, после создания вакцины от коронавируса в мире Украина получит восемь миллионов доз. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, этого будет достаточно, чтобы привить около 20% населения Украины. Для государства эта вакцина будет или бесплатной, или по специальной цене. В то же время правительство договаривается о дополнительных дозах вакцины с ЕС и США.

Откуда ждать первую антиковидную вакцину?

Американские инфекционисты заявили, что первые дозы вакцины будут доступны уже к концу 2020 года, еслиона будет «безопасной и эффективной».

Одной из потенциальных вакцин также является AZD1222, которую разрабатывает англо-шведская компания AstraZeneca. Британское правительство готовится запустить вакцину в первой половине 2021 года.

Стоит заметить, что Россия уже зарегистрировала собственную вакцину от коронавируса. Однако международные лаборатории выразили сомнение в ее клинической эффективности, поскольку испытания еще не закончились и никаких доказательств ее действенности нет.

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