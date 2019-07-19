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Новости Одессы и Одесской области

Чкаловский пляж очистят от мусора

Чкаловский пляж очистят от мусора

Участники фестиваля «Гешефт» соберутся завтра в 9.00 на Чкаловском пляже, чтобы убрать с побережья пластиковые отходы.

Как сообщил «Одесской жизни» один из организаторов Денис Соколов, главная цель акции – привлечь внимание к проблеме загрязнения пластиком морского побережья.

«Тема фестиваля Гешефт в этом году – «Бали». Там, как и в Одессе, существует проблема  загрязнения побережья. Поэтому мы решили собраться на субботник и убрать пляж», – рассказал Денис Соколов.

В арт-субботнике примет участие творческая молодежь: дизайнеры, оформители, а также крафтовые мастера.

Денис Соколов отметил, что организаторы были приятно удивлены тем, что все участники фестиваля с удовольствием поддержали идею по очистке Чкаловского пляжа. Некоторые даже изъявили желание прийти с семьей и друзьями, поделился парень.

По словам организатора акции, выбор пал именно на этот пляж, поскольку он считается диким, его не убирают, а отдыхающих при этом много.

Все желающие могут присоединиться к арт-субботнику, вооружившись перчатками и большими пакетами для мусора.

Одесский «Гешефт» — ярмарка всевозможных современных штучек, единственным обобщающим критерием которых можно назвать «модность».

Контактный номер: 096-666-17-40 (Денис Соколов).

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Галина Полищук
Галина Полищук
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