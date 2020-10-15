В Одессе покупали голоса избирателей за 1000 гривен (видео)

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

По словам Клименко, полицейские задержали председателя избирательной комиссии и местного жителя. При этом глава комиссии в 2015 году уже был осужден за совершение преступлений, связанных с избирательным процессом.

Во время обыска у подозреваемых изъяли около 45 тыс. долларов. Эти деньги предполагалось потратить на подкуп избирателей. Так, за один голос в пользу определенного кандидата на пост мэра Одессы гражданам предлагали 1000 гривен.

Правонарушителей поймали «на горячем» сегодня, 15 октября.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателя). Идет расследование. Подозреваемым может грозить до 7 лет лишения свободы.

Напомним, сегодня, 15 октября, Центризбирком сформировал новый состав Одесской городской территориальной избирательной комиссии.