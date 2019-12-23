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Новости Одессы и Одесской области

В заповедный парк под Одессой прилетели зимовать редкие птицы из тундры (видео)

В заповедный парк под Одессой прилетели зимовать редкие птицы из тундры (видео)

В национальном парке “Тузловские лиманы” обосновались малые тундровые лебеди.

Об этом на странице в Facebook сообщил научный сотрудник парка, эколог Иван Русев.

По его словам, лебеди этого вида обитают в тундре Евразии, а также на западных островах Северного Ледовитого океана.

К нам они прилетают только на зимовку, а в марте обычно возвращаются домой. Сейчас в парке насчитали около 80 птиц.

Тундровые лебеди – редкий в наших краях гость, говорит Иван Русев. Он занесен в Красную книгу Украины.

ТУНДРОВИЙ ЛЕБІДЬ В НПП "ТУЗЛІВСЬКІ ЛИМАНИ"Малий лебідь, або тундрові лебідь (Cygnus bewickii) – дуже рідкісний для України вид птахів і занесений до Червоної книги. Характерний для тундри Євразії і гніздиться в ній від півночі Фенноскандии до дельти Колими, а також на західних островах Льодовитого океану. Зимує в Українському Причорномор'ї. Зараз в НПП "Тузловські лимани" зимує біля 80 птахів. Від нас відлітає в Тундру на початку березня. Гніздовий біотоп малого лебедя – заболочені і трав'янисті низини тундри, що переміщаються з численними відкритими, різних розмірів озерами; річкові долини, багаті старицями і протоками. На гніздування лебеді прилітають вже сформованими парами. У нашому парку, крім тундрового рідкісного лебедя, мешкає зараз ще Лебідь кликун (тільки на зимівлі, як і тундровий) і лебідь шипун (самий звичайний вид, мешкає в нацпарку круглий рік).

Gepostet von Ivan Rusev am Sonntag, 22. Dezember 2019

Фото: static.ukrinform.com

Видео: Facebook Ивана Русева

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