В заповедный парк под Одессой прилетели зимовать редкие птицы из тундры (видео)

ТУНДРОВИЙ ЛЕБІДЬ В НПП "ТУЗЛІВСЬКІ ЛИМАНИ"Малий лебідь, або тундрові лебідь (Cygnus bewickii) – дуже рідкісний для України вид птахів і занесений до Червоної книги. Характерний для тундри Євразії і гніздиться в ній від півночі Фенноскандии до дельти Колими, а також на західних островах Льодовитого океану. Зимує в Українському Причорномор'ї. Зараз в НПП "Тузловські лимани" зимує біля 80 птахів. Від нас відлітає в Тундру на початку березня. Гніздовий біотоп малого лебедя – заболочені і трав'янисті низини тундри, що переміщаються з численними відкритими, різних розмірів озерами; річкові долини, багаті старицями і протоками. На гніздування лебеді прилітають вже сформованими парами. У нашому парку, крім тундрового рідкісного лебедя, мешкає зараз ще Лебідь кликун (тільки на зимівлі, як і тундровий) і лебідь шипун (самий звичайний вид, мешкає в нацпарку круглий рік).

Gepostet von Ivan Rusev am Sonntag, 22. Dezember 2019